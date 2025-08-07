ЗАРЕЖДАНЕ...
|Безумно изпреварване на пътя Пловдив-Пазарджик
Кадрите показват как два леки автомобила изпреварват по опасен начин камион и навлизат в насрещното движение с висока скорост, застрашавайки пряко живота на насрещно движещите се шофьори.
За щастие, не се е стигнало до инцидент, но видеото предизвика бурни реакции в социалните мрежи.
Полицията е уведомена и работи по установяване на нарушителите.
