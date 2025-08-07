© Изключително рисково изпреварване беше заснето от видеорегистратор на главния път между Пловдив и Пазарджик. Краткото видео е качено във фейсбук страницата "Лудостта по пътищата на България. Нека я спрем заедно."



Кадрите показват как два леки автомобила изпреварват по опасен начин камион и навлизат в насрещното движение с висока скорост, застрашавайки пряко живота на насрещно движещите се шофьори.



За щастие, не се е стигнало до инцидент, но видеото предизвика бурни реакции в социалните мрежи.



Полицията е уведомена и работи по установяване на нарушителите.















