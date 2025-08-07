ИЗПРАТИ НОВИНА
Безумно изпреварване на пътя Пловдив-Пазарджик
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:50
©
Изключително рисково изпреварване беше заснето от видеорегистратор на главния път между Пловдив и Пазарджик. Краткото видео е качено във фейсбук страницата "Лудостта по пътищата на България. Нека я спрем заедно."

Кадрите показват как два леки автомобила изпреварват по опасен начин камион и навлизат в насрещното движение с висока скорост, застрашавайки пряко живота на насрещно движещите се шофьори.

За щастие, не се е стигнало до инцидент, но видеото предизвика бурни реакции в социалните мрежи.

Полицията е уведомена и работи по установяване на нарушителите.

 

 










Рязане на циганската глава публично !
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

