В Пловдив беше разкрита престъпна схема за инвестиционна измама, функционирала под прикритието на онлайн платформа, предлагаща печалби чрез т.нар. търговия с криптовалути, управлявана от изкуствен интелект. До разплитането на случая се стигна след продължително разследване и множество процесуално-следствени действия по досъдебно производство, образувано още през лятото на миналата година.

Според разследващите минималната сума за участие в схемата е била 5000 долара, като някои инвеститори са достигали вложения до 50 000 долара. На участниците са били обещавани печалби до 20% месечно.

"Най-ощетен е човек, вложил 280 000 долара, спечелени от лотария или казино. За това престъпление законът предвижда от една до осем години лишаване от свобода“, заяви Пламен Пантов пред Plovdiv24.bg.

В продължение на 7–8 месеца инвеститорите са внасяли средства, без да теглят печалби. В определен момент дейността на платформата е прекратена с обяснение за предстоящ одит, който първоначално трябвало да продължи три месеца, но впоследствие се проточил с години.

По случая е задържан 47-годишният Асен Нешев, който по официални данни е безработен от 13 години. В миналото той е работил като шофьор на тежкотоварен камион в Германия. Според разследването обаче отскоро разполага с луксозен автомобил и скъп имот в Пловдив.

Близки на Нешев от село Цалапица изразяват съмнение в обвиненията. "Не съм го възпитал да краде и да лъже. Фирмата е регистрирана в Англия, украинци са подизпълнители“, заяви пред bTV баща му Димитър Нешев.

Част от потърпевшите също не са убедени, че задържаният стои зад цялата схема. "Според мен той е един от нас“, коментира по телефона един от измамените инвеститори.

Разследването продължава.