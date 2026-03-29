В Пловдив беше разкрита престъпна схема за инвестиционна измама, функционирала под прикритието на онлайн платформа, предлагаща печалби чрез т.нар. търговия с криптовалути, управлявана от изкуствен интелект. До разплитането на случая се стигна след продължително разследване и множество процесуално-следствени действия по досъдебно производство, образувано още през лятото на миналата година.
Според разследващите минималната сума за участие в схемата е била 5000 долара, като някои инвеститори са достигали вложения до 50 000 долара. На участниците са били обещавани печалби до 20% месечно.
"Най-ощетен е човек, вложил 280 000 долара, спечелени от лотария или казино. За това престъпление законът предвижда от една до осем години лишаване от свобода“, заяви Пламен Пантов пред Plovdiv24.bg.
В продължение на 7–8 месеца инвеститорите са внасяли средства, без да теглят печалби. В определен момент дейността на платформата е прекратена с обяснение за предстоящ одит, който първоначално трябвало да продължи три месеца, но впоследствие се проточил с години.
По случая е задържан 47-годишният Асен Нешев, който по официални данни е безработен от 13 години. В миналото той е работил като шофьор на тежкотоварен камион в Германия. Според разследването обаче отскоро разполага с луксозен автомобил и скъп имот в Пловдив.
Близки на Нешев от село Цалапица изразяват съмнение в обвиненията. "Не съм го възпитал да краде и да лъже. Фирмата е регистрирана в Англия, украинци са подизпълнители“, заяви пред bTV баща му Димитър Нешев.
Част от потърпевшите също не са убедени, че задържаният стои зад цялата схема. "Според мен той е един от нас“, коментира по телефона един от измамените инвеститори.
Разследването продължава.
Безработен, с луксозен автомобил и скъп имот, е задържаният за мащабната финансова измама в Пловдив
© bTV
Още по темата
Още от Криминални
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Докъде ни е стигнала наглостта, пита жител на град Пловдив
22:34 / 29.03.2026
Нов проблем пред безработния с луксозен автомобил и скъп имот, ар...
21:56 / 29.03.2026
Илица Даскалова от Пловдив: Много е тънка разликата между "Осанна...
21:35 / 29.03.2026
В Пловдив обявиха стотици свободни работни места
20:02 / 29.03.2026
Шофьор: Загубиха ми 15 минути, абсолютно отбиване на номера!
19:49 / 29.03.2026
Кражба от двор на детска ясла в Пловдив
19:17 / 29.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.