Окръжен съд – Пловдив потвърди протоколно определение по ЧНД№1648/2026 г. на Районен съд – Пловдив, с което спрямо А. Н. е взета мярка за неотклонение "задържане под стража“.
Срещу А. Н. е повдигнато обвинение за това, че в периода от 20.07.2022 г. до 25.12.2024 г., при условията на продължавано престъпление, в гр. Пловдив, гр. Пазарджик, гр. Стамболийски, с. Мало Конаре, с. Цалапица и с. Браниполе, обл. Пловдив, с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудил заблуждение у различни лица, с което им причинил имотна вреда в големи размери, над 415 хиляди евро – престъпление по чл.210 ал.1 т.5 вр. чл.209 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.
Пловдивският окръжен съд сподели извода на първоинстанционния съд, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение А. Н. да е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение, както и счете, че е налице опасност от укриване и от извършване на престъпление. Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.
