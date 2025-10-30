Безпрецедентна среща при кмета на Пловдив

© Утре по инициатива на кмета Костадин Димитров ще се проведе среща във връзка с предстоящото на 1 ноември пловдивско дерби между ПФК "Локомотив“ – Пловдив и ПФК "Ботев“ – Пловдив, съобщиха от пресцентъра на община Пловдив.



На нея ще присъстват капитаните на двата отбора, зам.-директорът на ОД на МВР Пламен Иванов, председателят на Общински съвет – Пловдив Атанас Узунов, Христо Бонев и Петър Зехтински.



След срещата в 9:20 часа ще бъдат дадени изявления за журналисти. Следете Plovdiv24.bg, за да разберете какви са резултатите от въпросната среща!