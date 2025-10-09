Безплатни ваксини срещу COVID-19 и ДТК за бременни в Пловдив

© С настъпването на студените месеци специалистите от УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив, напомнят за възможността от профилактика чрез имунизации. "В България през есенно-зимния период се препоръчва ваксинация на населението срещу сезонен грип и COVID-19. Важно е също лицата, които не са боледували от варицела в миналото, да се ваксинират срещу заболяването, защото пикът се очаква края на зимата и през цялата пролет“, посочва доц. Христиана Бацелова, началник на "Хигиенно-епидемиологичен отдел“ в лечебното заведение.



Най-подходящият момент за поставяне на противогрипна ваксина е октомври, но според специалистите това може да стане и по всяко време на сезона. Ваксината срещу COVID-19 също вече е достъпна. Освен тях, целогодишно могат да се прилагат и пневмококови ваксини, които са задължителни за деца и препоръчителни за възрастни над 65 години, както и за хора с хронични заболявания. Ваксината срещу варицела се препоръчва за всички, които не са преболедували, а тази срещу хепатит А остава актуална за страната ни за сезона.



"Могат да се поставят в един ден толкова ваксини, колкото са необходими. При живите ваксини трябва да се спазва правилото – или в един ден, или с минимум 30 дни интервал“, уточнява доц. Бацелова. Тя напомня още, че най-голяма нужда от защита имат хората с хронични заболявания, включително диабет, бъбречна недостатъчност, затлъстяване и имунни дефицити.



Сезонът крие рискове от повишена заболяемост от грип, който обичайно води до епидемия в периода януари–март, както и от COVID-19, вирусен хепатит А и чревни инфекции. Грипът започва рязко и се отличава от така наречените настинки, които протичат по-плавно. Подобна грипоподобна симптоматика може да се наблюдава и при западнонилска треска, характерна за летния сезон, докато грипът е типичен за зимата.



В УМБАЛ "Свети Георги“ са осигурени безплатни ваксини срещу COVID-19 за всички граждани над 6-месечна възраст, както и безплатни ваксини срещу дифтерия, тетанус и коклюш за бременни. Ваксинационният кабинет на болницата се намира в База 2 на бул. "Пещерско шосе“ №66, ет. 1, като за поставяне не е нужно направление, а само предварително записване на час на телефон 0884 033 698.