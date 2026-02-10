Безплатни прегледи за пациенти с деменция в Пловдив

© В периода 10–13 февруари 2026 г. Клиниката по нервни болести към УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив организира безплатни профилактични прегледи, насочени към пациенти с когнитивни нарушения. Инициативата е част от утвърдената кампания на лечебното заведение "Здраве за всички“, чиято цел е да осигури достъпна, навременна и висококачествена медицинска помощ за хора с различни дементни синдроми.



Прегледите са предназначени за пациенти с диагностицирана или предполагаема деменция, както и за лица с оплаквания като нарушения в паметта, концентрацията и ориентацията, затруднения при изпълнение на ежедневни дейности, както и промени в настроението и поведението.



Деменцията представлява съвкупност от симптоми, свързани с прогресивно влошаване на когнитивните функции. Най-често срещаната форма е Болестта на Алцхаймер, която обхваща 50–70% от случаите. Заболяването има сериозно отражение не само върху пациента, но и върху неговото семейство. Ранната диагностика е ключова за по-добър контрол на симптомите, ефективно лечение и запазване на самостоятелността на пациента за по-дълго време.



По време на кампанията специалистите от Клиниката по нервни болести ще извършват индивидуална оценка на здравословното състояние, ще предоставят консултации и препоръки за последващи действия, а при необходимост ще бъдат назначени и допълнителни изследвания или болнично лечение.



Прегледите ще се провеждат в Клиниката по нервни болести, УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив, 5 етаж, Източно крило. Предварителното записване е задължително на телефон 0886 676 210 всеки делничен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч.



Кампанията "Здраве за всички“ продължава с мисията да направи грижата за здравето достъпна, навременна и ефективна за хората с деменция и техните семейства.