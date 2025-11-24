ЗАРЕЖДАНЕ...
|Безплатни консултации с медиатори и психолози в Пловдив
На 27 и 28 ноември граждани, семейства и фирми ще могат да се възползват от безплатни индивидуални консултации при медиатори и психолози. Срещите се провеждат с предварително записване на сайта на организаторите на форума - Центърът за медиация и трансформация на конфликти – МОСТ или на телефон 0899 863 505.
Целта е всеки да получи професионална оценка дали неговият казус е подходящ за медиация и какво решение би било най-ефективно — без съдебни битки, високи разходи, губене на време и напрежение.
На 25 ноември е официалното откриване на новия Център за медиация и трансформация на конфликти – МОСТ, който обединява екип от опитни медиатори и психолози. Събитието стартира с дискусия "Медиацията като път за трансформиране на конфликти“, която събира авторитетни експерти: проф. д.пс.н. Манол Манолов (ПУ "Паисий Хилендарски“), Илиян Иванов (Директор "Правно-нормативно обслужване" към Община Пловдив), адвокат Георги Карастоянов (Адвокатска колегия Пловдив). Сред специалните гости са кметът на район "Централен“ Георги Стаменов и проф. д-р Калин Гайдаров от СУ "Св. Климент Охридски“.
"Нашата мисия е да превърнем спора в разбирателство, конфликта в благоразумие, негативното отношение – в конструктивно взаимодействие. Ние вярваме, че чрез диалог можем да постигнем повече “, подчертава адвокат Мина Загорова, учредител на МОСТ.
На 26 ноември Networking Premium Coworking (ул. Райко Даскалов №19) ще бъде домакин на целодневното събитие "Медиацията в действие“. Посетителите ще видят реални демонстрации, ролеви игри и практически примери от семейни, организационни, образователни, бизнес и съдебни казуси. Специални партньори са I-dea – Център за социално и емоционално учене и THERAPIE LUMINIAE на Лидия Кирковска.
В рамките на деня хората ще могат да задават въпроси в инициативата "Попитай специалиста!“, където консултациите също са безплатни.
"Дни на медиацията 2025“ поставя акцент върху реални случаи от практиката. Сред тях са:
• Спогодба след медиация слага край на осем дела за над 1,5 млн. лв., водени в два български и един германски съд (по данни на Апелативен съд Варна).
• С едно единствено заседание по медиация е решен трудов спор между "Алианц Банк“ и служител, включително обезщетение от 10 000 лв. (решение на РС Бургас от 04.11.2025 г.).
Организаторите от МОСТ вярват, че медиацията може да намали значително напрежението както в бизнеса и институциите, така и в семействата и общностите. Ето защо 25 ноември е насочен към представители на бизнеса и адвокатите, а 26, 27 и 28 - към широка публика, включително граждани и семейства.
