Зоните за почасово платено паркиране в Пловдив няма да работят в четирите почивни дни покрай Великден – 10, 11, 12 и 13 април, предава Plovdiv24.bg.

Работното време на "синя зона" под тепетата е от 8.30 до 18.30 часа в дните от понеделник до събота включително, но на българските официални празници престоят не се заплаща, напомнят от ОП “Паркиране и репатриране".

Цената за един час престой е 1,02 евро. Таксуването може да стане чрез закупуване на талони, изпращане на SMS на номер 1332 или чрез паркинг автомати, които дават възможност за 30-минутен престой срещу цена от 0,50 евро. Издадените от паркоматите талони вече не е нужно да се поставят върху таблото на автомобилите.