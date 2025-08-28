© Бащата на сочения за убиец Ивелин Цветанов, обвинен в убийството на 44-годишната Димитрина Грозева – майка на бившата му приятелка, застана в негова защита пред Апелативния съд – Пловдив.



В момента магистратите разглеждат мярката за неотклонение на Ивелин, след като миналата седмица Окръжен съд – Пловдив постанови задържане под стража. Защитата обжалва това решение с надеждата апелативните магистрати да определят по-лека мярка.



Севдалин Цветанов – баща на обвиняемия – заяви пред съда:



"Ивелин никога не е имал криминални прояви. Сега е студент в ТУ – София, занимава се със силов трибой и трейдинг. Има много приятели, поддържа връзка с бившите си учители, не е влизал в конфликти. След контакта ни на 26 август съм сигурен, че мястото му не е в ареста. Той страда от паник атаки, които са резултат от раздялата му с Грозева. Въпреки общественото мнение аз вярвам на българския съд и моля за промяна на мярката му. Лично поемам ангажимент за контрол над сина си.“



Ивелин също се обърна към съда:



"Аз не съм извършил нищо лошо досега. Дори нямам акт за превишена скорост. Моля ви за по-лека мярка, защото искам да съм в по-човешко място. Всички ме третират все едно вече съм виновен, но за момента има само спекулации. Готвих се за републиканско първенство по силов трибой, но изглежда ще отпадна заради задържането. Надявам се поне догодина да имам шанс.“



Решението на Апелативния съд – Пловдив, се очаква по-късно.



Очаквайте подробности.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.