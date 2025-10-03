ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Бащата на Сияна: Семейството на Марти и Христина пострада отново
"Нов ад ни удари. Районът на Слънчев бряг е засегнат жестоко. Сред пострадалите е семейството на Марти и Христина. С какво заслужиха тези хора всичко, което им се случи. Бог да ни е на помощ.", каза той.
Припомняме, че на 14 август 2025 г. в курортния комплекс "Слънчев бряг“ 18-годишният Никола Бургазлиев, управлявайки АТВ, блъсна петима пешеходци, сред които три деца.
При инцидента най-тежко пострада 4-годишният Мартин и неговата майка Христина, като жената почина на 3 септември.
Обвиняемият за трагедията в Слънчев бряг - полицейският син от Несебър Никола Бургазлиев, който бе пратен в ареста след протест на прокуратурата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 66
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Сигнал: В Пловдив вече няма булевард "Дунав", а река Дунав
10:15 / 03.10.2025
Екипи на "Чистота" и "Градини и паркове" изпратени на терен
10:08 / 03.10.2025
Сериозно е положението в Пловдив
10:00 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Новопостроен "елитен" жилищен комплекс в Пловдив е под вода
09:39 / 03.10.2025
Последна информация от община Пловдив
09:10 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS