ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Бащата на Ивелин Цветанов: Синът ми бе съсипан от раздялата, страда от паник атаки
Това каза пред журналисти Севдалин Цветанов, баща на обвиняемия за убийството в Първомай Ивелин Цветанов, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
"Mного хора изживяват силна любов и знаят какво означава една раздяла. Любовта води до всякакви неща. Не мога да гадая и и нямам информация все още кое е вярно и кое не. Познавам си детето и не мога да повярвам, че той може да извърши подобно нещо. Информацията за нас е шок. Ивелин е посъветван от една психоложка, че може да си върне любовта. Ходил е да поднася цветя, които обаче са били отхвърлени", каза още бащата.
Севдалин Цветанов заяви още пред съда:
"Ивелин никога не е имал криминални прояви. Сега е студент в ТУ – София, занимава се със силов трибой и трейдинг. Има много приятели, поддържа връзка с бившите си учители, не е влизал в конфликти. След контакта ни на 26 август съм сигурен, че мястото му не е в ареста. Той страда от паник атаки, които са резултат от раздялата му с Грозева (б.р. - дъщеря на убитата Димитрина Грозева). Въпреки общественото мнение аз вярвам на българския съд и моля за промяна на мярката му. Лично поемам ангажимент за контрол над сина си.“
В момента магистратите разглеждат мярката за неотклонение на Ивелин, след като миналата седмица Окръжен съд – Пловдив постанови задържане под стража. Защитата обжалва това решение с надеждата апелативните магистрати да определят по-лека мярка.
Решението се очаква по-късно.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Фирмата, чийто склад за обувки изгоря в Пловдив: Потулват истинат...
10:07 / 28.08.2025
Бащата на обвиняемия за убийството от Първомай застана в негова з...
10:36 / 28.08.2025
Обвиниха Атанас Ташков, че деребейства в Областна управа Пловдив
08:55 / 28.08.2025
В Пловдив почина едната от двете млади жени, скочили в движение о...
08:48 / 28.08.2025
Пловдив пак оглави класацията за най-много въведени в експлоатаци...
08:38 / 28.08.2025
В Пловдив отложиха дълго чакан ремонт
08:15 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
07:57 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS