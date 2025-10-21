ЗАРЕЖДАНЕ...
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
"Докато аз съм на срещи в Пловдив, шефката /жена му Атанаска Бачорска/ набарала целия отдел "Реклама" и като ги вкарала в магазин за костюми, сака панталони, блузки. Картата вика пиу пиу. Аз съм на среща и си викам "тази с картечницата и уби рибата". Повече в Пловдив - не, с жена ми - не", разказва Бачорски през смях.
Малко по-късно той качи ново видео с плачещо момиченце от Пловдив. Детето се бе развълнувало, че е видяла на живо известен човек.
Бачорски от своя страна написа: Не е важно колко имаш и колко си известен! Важно е какво имаш там в сърцето!
Клипчето бе многократно споделяно в мрежата, а коментарите са само позитивни.
