|БСП-Пловдив нареди листата си за предстоящите извънредни парламентарни избори
С най-много гласове за водач на листата отново е Иван Петков. След него са Цветан Коцев, председател на БСП в район "Северен“. Трети е Стамен Делинов от район "Южен“, следван от председателя на социалистите в район "Централен“ Николай Маринов и Едуард Фартийн - председател на районната организация в "Тракия".
"Листата, която подредихме, е с млади, утвърдени хора, активни социалисти. Средната им възраст е 35 години – достатъчна за един народен представител да взима самостоятелни решения“, сподели Калин Милчев.
Докладът на Калин Милчев пред Градския съвет бе свързан с местната, националната и международната политика.
На местно ниво групата на БСП в Общинския съвет се утвърждава като последователна опозиция с ясни приоритети: борба с презастрояването, защита на социалните права и строг контрол върху публичните средства. Социалистите поставят темите за достъпното жилище, грижата за възрастните хора, прозрачността при инфраструктурните проекти и защитата на обществения интерес, включително по казуса с Автогара "Север“. Според Милчев ролята на БСП в Пловдив е да бъде коректив, който отстоява "социалния Пловдив“ и дава глас на гражданите срещу управленски решения в ущърб на качеството на живот.
В отчета си за изминалата година председателят на БСП – Пловдив Калин Милчев направи критична равносметка за участието на партията в националното управление и за състоянието на левицата в сложна политическа среда. Той подчерта, че влизането на БСП в управлението е било "държавно отговорен компромис“, целящ стабилност и прекъсване на политическата криза, но е довело до вътрешнопартийно напрежение, загуба на доверие и разпознаваемост. Според него партията трябва ясно да възстанови своя профил като автентична лява сила – с приоритети върху върховенството на закона, социалната държава, доходите, защитата на труда и справедливия преход към еврото.
В международен план Милчев заяви категоричната позиция на БСП за незабавно прекратяване на военните действия в Украйна и за дипломатическо решение под егидата на международната общност. Левицата отстоява мир, деескалация и защита на човешкия живот като висша ценност, както и активна роля на България като глас за стабилност и социална сигурност.
