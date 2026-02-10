ЗАРЕЖДАНЕ...
|БМВ отсече дърво и пътен знак в Пловдив
Инцидентът се е случил вчера около 16-16:30 часа. Водачът на БМВ-то е тръгнал да изпреварва друг автомобил. Вследствие на това е ударил кола, отсякъл e дърво и знак в близост до пешеходна пътека.
Млада майка е публикувала кадри на резултата в една от групите на квартала и се е обърнала към администрацията за помощ.
"Снимките ясно показват какво се е случило. Не съм очевидец, няма да гадая, но се виждат фактите. Надявам се да няма пострадали. Аз съм пешеходец, преминаващ ежедневно през тази пешеходна пътека заедно с детето си! Моят маршрут до детска градина "Боряна", и на десетки други родители, дечица, семейства всеки ден.
Има десетки молби, подписки за поставяне на легнал полицай, тук на Ул. "Елин Пелин". Чакане с години и резултат няма! Това не е прищявка, това е необходимост! Необходимост за да не се повтаря поредната трагедия. Вече сме чувствителни на тази тема. За децата ни, нашата отговорност е тяхната защита! Решението, действието днес, утре ще спаси животи! Знаем къде живеем и рано или късно какво се случва.
Моля Ви спешно да отделите финансиране за изграждане на легнал полицай! Нека да намалим вероятността от човешки жертви пред детското заведение.
Докато преминавахме преди малко с децата и бяхме преполовили улицата, отсрещният шофьор не спря и профуча", казва още жената.
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
