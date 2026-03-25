Според Националния Институт по Геофизика, Геодезия и География на България земетресението, което бе усетено и в България, е с магнитуд 5.3 по скалата на Рихтер.
Епицентърът му е в акваторията на Гърция, в Егейско море, на 109 км източно Солун.
Трусът е усетен по високите етажи в Пловдив, Асеновград и други населени места в Южна България.
Към момента няма данни за сериозни материални щети и пострадали хора у нас. След земетресението са регистрирани още два труса, вторият от които доста силен - 4.7 по Рихтер, съобщиха от БАН.
БАН: Ново силно земетресение след първото!
