Епицентърът му е в акваторията на Гърция, в Егейско море, на 109 км източно Солун.Трусът е усетен по високите етажи в Пловдив, Асеновград и други населени места в Южна България.Към момента няма данни за сериозни материални щети и пострадали хора у нас. След земетресението са регистрирани още два труса, вторият от които доста силен - 4.7 по Рихтер, съобщиха от БАН.