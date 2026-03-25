Автор: Васил Динев 21:19 21:19 4236 4236

Земетресение разлюля Пловдив! Епицентърът на труса е в южната ни съседка Гърция и по-конкретно в Егейско море.



Трусът е с магнитуд 5,6 по Рихтер според данните на Европейския сеизмологичен център. Земетресението е регистрирано в 21:08 часа.



Усетено е в различни части на Южна България според читатели на Plovdiv24.bg.