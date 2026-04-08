Сериозно възмущение предизвика инцидент с автобус по линия №11 в Пловдив, за който сигнализира до Plovdiv24.bg основната потърпевша - Тинка Иванова.

Случаят се е разиграл на спирка в района на хотел "Тримонциум“, на бул. Цар Борис Обединител.

По нейните думи, автобусът е пристигнал със закъснение от около 15 минути, но вместо да спре на обозначеното място, е спрял на около 50–60 метра напред - в средното платно на оживения булевард, отваряйки вратите си там. Част от чакащите пътници, включително възрастни жени, са отказали да рискуват живота си, за да се качат.

Иванова обаче се е насочила към автобуса и е стигнал до вратата с вдигната ръка, когато шофьорът е затворил вратите пред него. По нейни думи, водачът се е усмихнал "арогантно“, след което е потеглил, престроявайки се в лявата лента и напускайки мястото.

"Хората на спирката останаха потресени от наглостта на шофьора“, посочва още тя в своя сигнал до Plovdiv24.bg. Tя твърди, че подобно поведение не е изолиран случай и с случва редовно с въпросния водач на автобус

Сигналът е подаден и до транспортния оператор Петко Ангелов. Иванова също така се е свързала и с Костадин Тотков, който е ръководител на движение във фирма "Автобусни превози -Пловдив"

По думите ѝ, отговорът е бил, че при множество оплаквания е трудно да се реагира на всички.

Недоволството от градския транспорт в Пловдив нараства. Недоволни граждани вече обсъждат организирането на нов протест, който да бъде по-мащабен от предишния. Основните искания са за по-строг контрол върху шофьорите, спазване на маршрутите и безопасността на пътниците. Настоява се още за удължаване на работното време на автобусите до поне 23:00 часа, редовен транспорт през почивните дни и извънредни линии за големи културни и спортни събития.