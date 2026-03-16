Мъртвопиян шофьор бе заловен в събота сутрин в жк "Тракия“ в Пловдив, съобщиха от ОД МВР.Около 8.30 ч. служители на Пето РУ спрели за рутинна проверка лек автомобил "Дачия“ с 53-годишен мъж зад волана.След като се усъмнили в поведението му, униформените пристъпили към изпробване с дрегер и апаратът отчел наличие на над 3,5 промила. По случая се води бързо производство.