Ансамбъл "Тракия" представя спектакъла "Край Марица" в Пловдив до края на годината
Автор: Цвети Тончева 20:47Коментари (0)316
©
Спектакълът "Край Марица" на ФА"Тракия" ще бъде представен за първи път пред пловдивска публика до края на годината, или в началото на следващата година. Това заяви в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" доц. д-р Димо Енев, главен балетмайстор на ансамбъла.

"В момента тече неговата подготовка и когато сме готови, той ще бъде афиширан изключително добре в публичното пространство, за да може публиката да му се наслади. След като го представим първо пред пловдивската публика се надяваме да преминем през повечето градове на България с него", каза Енев.

Той добави, че това е една многоцветна фолклорна картина, която ще премине по течението на река Марица. Не трябва да се забравя, че тя извира от село Радуил, нейните основни водоизточници на река са така наречените Маричини езера, които се намират в Рила планина. И те също ще влязат в програмата на спектакъла, визуализирани по един много специфичен начин. Ще бъдат сценично претворени тези езера, които ще дадат тласъка към цялостния спектакъл.

"Наистина провокацията е изключително голяма, но пък ансамбъл "Тракия" подхожда с отворени творчески сърца към такива провокации. Защото наистина тематиката предразполага всичко това да бъде сътворено в един сценичен спектакъл на фолклорна основа, който да даде една нова визия в представянето на ансамблите в България, и не само", каза още Димо Енев.

По думите му, в  ансамбъл "Тракия“ танцуват, пеят и свирят едни изключителни професионалисти, които са изключително заинтересовани от фолклора като цяло. И те са отворени към всяко едно предизвикателство. Подхождат към всичко това с изключително желание и отговорност.

Идеята за кпектакъла "Край Марица" е на проф. Даниела Дженева и тя се приема изключително добре. Тя е провокирана от това, че Пловдив, където е ситуиран ансамбъл "Тракия", е град, през който преминава река Марица.

"След това творчески се подходи, за да проучим и анализираме фолклорните области и региони, през които преминава река Марица. А тя всъщност извира от Рила планина. И там, където е шопската фолклорна област. След това преминава през Пазарджишкия край – там също сме подготвили различни картини. След това преминава през Пловдив и околността и Първомайския край, където имаме картинност, художествена реализация на фолклор от тези региони. И естествено завършваме с Беломорието, там, където река Марица се влива в Бяло море", поясни Димо Енев.


