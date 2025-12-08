Анкета: Оценете коледната украса в Пловдив

© "Искам от сърце да поздравя всички, които се грижат за празничната украса на нашия град, защото такъв разкош по Главната не помня от години!



От началото до самия край – най-дългата главна улица в България блести като приказка. Светлинните тунели, лампичките, атмосферата… всичко е направено с вкус, грижа и любов.



Всяка вечер, когато минавам по Главната, усещам празник. Мястото е живо, много е красиво, радвам се като дете наистина. Пловдив изглежда като ев АНКЕТА:

ропейска коледна столица!



Тази зима Пловдив ни подари светлина, настроение и истинска коледна магия", смята жител на града под тепетата.



А какво мислите вие за коледната украса на Пловдив тази година? Мнението си можете да изразите, като гласувате в нашата анкета!