ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Aдвокатът на Бизюрев: В кое училище децата не са си разбивали носовете?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:15Коментари (2)1216
©
виж галерията
Днес в Апелативния съд – Пловдив стартира втората инстанция по делото за убийството на 24-годишния Димитър Малинов от Цалапица. Подсъдим по процеса е Рангел Бизюрев, който на първа инстанция получи 15 години лишаване от свобода.

Преди началото на заседанието адвокатът на Бизюрев – Делчо Джубелиев – заяви пред медиите, че защитата ще настоява за преквалификация на деянието по чл. 122 от НК – причиняване на умишлена телесна повреда, довела до смърт по непредпазливост.

"Искаме преквалификация на деянието и оттам намаляване на наказанието. В кое училище децата не са си разбивали носовете“, коментира пред Plovdiv24.bg Джубелиев.

Днешното заседание е втори опит за старт на делото, след като преди седмици процесът беше отложен поради неявяване на част от адвокатите.

Прокуратурата е подала протест срещу присъдата от 15 години затвор, наложена от Окръжния съд. Държавното обвинение настоява наказанието да бъде увеличено до доживотен затвор, тъй като според тях деянието представлява убийство, извършено с особена жестокост.

Майката на Димитър Малинов и негови близки също заявиха пред съда, че искат доживотна присъда за извършителя.

Окръжният съд призна Бизюрев за виновен, че на 20 юли 2023 г. умишлено е умъртвил Малинов, но го оправда по обвинението за особена жестокост. Именно тази част от решението е обжалвана от прокуратурата.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Адвокатът е учил в академия за боксьори явно!!! Избираеми предмети Ю ЕФ СИ, К1, Кикбокс, ЕМ ЕМ ЕЙ!!! Браво, да прати внука си да учи в училищата, за които говори дедито!
0
 
 
Не те знам от кое село си дошъл в града, адвокате, но нормалмите хора не си разбиват един друг носовете, камо ли в училище
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Армейски спортен клуб по борба "Тракиец" бе удостоен с "Почетен з...
10:01 / 06.11.2025
Отпадна изслушването на граждани за продължението на бул. "Санкт ...
09:58 / 06.11.2025
Засилен интерес към коледния "Базар Капана"
08:17 / 06.11.2025
Делото за убийството в Цалапица започва на втора инстанция
08:09 / 06.11.2025
Световно признание за пловдивски учен с научно откритие
23:04 / 05.11.2025
Децата от детска градина в близко до Пловдив село със специални г...
20:09 / 05.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пенсионната реформа
Близки издирват Димитър Малинов
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: