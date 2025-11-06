© виж галерията Днес в Апелативния съд – Пловдив стартира втората инстанция по делото за убийството на 24-годишния Димитър Малинов от Цалапица. Подсъдим по процеса е Рангел Бизюрев, който на първа инстанция получи 15 години лишаване от свобода.



Преди началото на заседанието адвокатът на Бизюрев – Делчо Джубелиев – заяви пред медиите, че защитата ще настоява за преквалификация на деянието по чл. 122 от НК – причиняване на умишлена телесна повреда, довела до смърт по непредпазливост.



"Искаме преквалификация на деянието и оттам намаляване на наказанието. В кое училище децата не са си разбивали носовете“, коментира пред Plovdiv24.bg Джубелиев.



Днешното заседание е втори опит за старт на делото, след като преди седмици процесът беше отложен поради неявяване на част от адвокатите.



Прокуратурата е подала протест срещу присъдата от 15 години затвор, наложена от Окръжния съд. Държавното обвинение настоява наказанието да бъде увеличено до доживотен затвор, тъй като според тях деянието представлява убийство, извършено с особена жестокост.



Майката на Димитър Малинов и негови близки също заявиха пред съда, че искат доживотна присъда за извършителя.



Окръжният съд призна Бизюрев за виновен, че на 20 юли 2023 г. умишлено е умъртвил Малинов, но го оправда по обвинението за особена жестокост. Именно тази част от решението е обжалвана от прокуратурата.



