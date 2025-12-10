Адвокати съветват какво да правят задържаните по време на протест

© Bulfoto Адвокати по гражданско право са изготвили насоки за поведение на стюардите на протестите и участниците в демонстрациите. Препоръките са изготвени от адвокатите от Адвокатско дружеството "Доковска, Атанасов и съдружници" и се появяват във връзка с протестите в различни градове в страната, включително и в Пловдив, тази вечер.



НАСОКИ КЪМ СТЮАРДИТЕ НА МИРЕН ПРОТЕСТ



- ако има как, разяснете на протестиращите, че имат право на адвокат от първата секунда на задържането си, както и да разберат защо са задържани;



- ако има как, разяснете на протестиращите, че когато са задържани, имат право да мълчат – не само ако биха се уличили в престъпление, а по всички теми. И ги посъветвайте да се възползват от това си право;



- ако има как, разяснете на протестиращите, че задържането не започва от връчване на заповед за задържане, а от момента, в който не можеш да си тръгнеш доброволно;



- ако има как, разяснете на протестиращите, че полицаите са длъжни да носят индивидуален идентификационен номер. Запомнете номера на задържащия полицай, ако се държи агресивно, арогантно – бие, псува, заплашва и т.н.;



- ориентирайте се кои конкретни лица са свидетели на случващото се, вземете им координати, за да бъдат търсени при нужда като свидетели;



- дайте да се разбере, че задържаният човек не е сам – хората знаят за него и няма да се дезинтересират от случващото се с него;



- ако видите, че задържат някого, изрично му кажете да звънне на близък и на адвокат;



- опитайте се да установите къде го водят – в кое районно управление; след това Вие или друг ангажиран колега следва да се свърже с дежурния в съответното районно (телефони има на сайтовете им), за да се идентифицира като негов адвокат и да иска информация за и достъп до задържания;



- указвайте, че при задържане задържаните имат право и трябва да настояват за връзка с близък и с адвокат и за медицински преглед, ако спрямо тях е проявено каквото и да е физическо насилие;



- указвайте, че фактическото задържане на човека може да се обжалва незабавно пред Районния съд още докато то трае. Това може да доведе до по-бързото му освобождаване;



- разяснете на задържания (на по-късен етап), че има 14 дни да обжалва заповедта за задържането си, ако счита, че е бил задържан незаконно. И е добре да упражни това си право, за да се намали произволът;



- разяснете на човека (дори на по-късен етап), че, ако е понесъл физическо насилие, след освобождаването си незабавно трябва да си извади съдебно-медицинско удостоверение и при първа възможност да внесе сигнал до прокуратурата, описващ случилото се. Тук е добре да съдейства наказателен адвокат, който да подсигури изчерпване на процедурата по защита на правата на задържания в България, и евентуално, ако се наложи, да се обърне към Европейския съд по правата на човека. Има множество осъждания на държавата ни от съда в Страсбург за неефективно разследване на полицейско насилие;



- при физическо насилие полезни спешни ходове за защита и документиране са да се иска от наблюдаващия прокурор да постанови преглед от независим външен специалист или да се отправи искане по чл. 276 и сл. ЗИНЗС пред административния съд (производство за защита на задържани/лишени от свобода от изтезание, нечовешко и унизително отнасяне);



- ако сте адвокат – стюард и видите, че неправомерно задържат някого, добре ще е Вие да сте свидетел, а друг Ваш колега да поеме представителството на задържания.



НАСОКИ КЪМ ЗАДЪРЖАНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРОТЕСТ



- Опитайте да не се поддавате на провокации;



- Гледайте да не сте сами, за да има свидетели на случващото се с Вас;



- Носете си визитна картичка или записани координатите на наказателен адвокат, на когото имате доверие, за да може да му се обадите по всяко време. Носете си координатите му не само записани в телефона, а и на листче, в случай че ви вземат/счупят телефона;



- Ако не познавате адвокат, на когото да се обадите, поискайте служебен защитник;



- Имайте предвид, че още от първия момент на задържането си имате право да се обадите на адвокат и на Ваш близък. И най-добре го направете;



- За да се считате задържан, не е нужно да са Ви връчили заповед за задържане. Достатъчно е да не можете да си тръгнете доброволно. От този момент настоявайте да се обадите на адвокат и близък. Ако поискате са длъжни да Ви осигурят адвокат;



- Ако се свържете с адвокат, той може да обжалва задържането Ви още докато сте задържан и евентуално да се стигне до по-бързото Ви освобождаване;



- Не давайте никакви обяснения на задържалите Ви. Имате право да мълчите. Не само ако иначе бихте се уличили в престъпление, а във всеки един случай;



- Попитайте полицаите защо Ви задържат. Имате право да знаете основанието, на което сте задържан;



- Не се заяждайте с полицейските служители и не грубиянствайте излишно;



- Ако проявяват към Вас вербално или физическо насилие, запомнете идентификационния номер на полицая и белези по които да можете да го опишете при разпит или да го разпознаете при разпознаване; уведомете своите близки и адвокат за насилието;



- Ако сте получили наранявания, още при задържането искайте медицински преглед (ще Ви дадат да подпишете декларация, в която се вписва, ако искате такъв);



- Докато сте задържани, може да искате медицински преглед не само, ако върху Вас е упражнено физическо насилие, но и ако по друга причина започнете да се чувствате зле;



- Веднага след излизането Ви на свобода посетете съдебен медик и ще Ви бъде издадено съдебно-медицинско удостоверение;



- Възможно най-скоро след освобождаването Ви подайте сигнал за упражненото върху Вас насилие, ако има такова. Посъветвайте се с адвокат по оформянето на сигнала. Ако последва отказ за образуване на наказателно производство, обърнете се към адвокат, за да Ви съдейства да изчерпите процедурата по защита на правата си в България и евентуално, ако се наложи, да се обърнете към Европейския съд по правата на човека. Има множество осъждания на държавата ни от съда в Страсбург за неефективно разследване на полицейско насилие;



- Имате 14-дневен срок да обжалвате заповедта за задържането Ви. Ако смятате, че сте задържан неоснователно, възползвайте се от него."