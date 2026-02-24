ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Адвокат: Убиецът от Околовръстното има 40 нарушения, половината от които за превишена скорост
Автор: Диана Бикова 10:40Коментари (1)1898
©
виж галерията
Водачът на тира, който уби при тежка катастрофа тричленно семейство на Околовръстното шосе на Пловдив, имал около 5 години стаж зад волана, а от две години бил професионален шофьор с категория С+Е. В стажа си като любител и като професионален шофьор има около 40 нарушения, половината от които за превишена скорост. Това съобщи пред камерата на Plovdiv24.bg Илия Тодоров, адвокат на близките на загиналото семейство Пушкови. 

Като водач с категория С+Е би следвало да е по-внимателен от любител шофьор, доколкото на него му е поверена тежка машина, която, ако той изпусне от контрол, води до такива трагедии. Затова законодателят е поставил по-високи изисквания към професионалните водачи, коментира юристът. 

Катастрофата се е случила заради навлизане в насрещното движение и движение с 30 км/ч над разрешената скорост – при позволени 60 км/ч той е управлявал с 90 км/ч. 

По всяка вероятност се е разсеял. Първоначалната неофициална версия е, че е изпуснал и търсил телефона си вътре в автомобила. В материалите по делото обаче няма признания за това. 

"Семейството са направили абсолютно всичко, което е зависело от тях – движели са се с 30 км под ограничението в собствената си пътна лента, но въпреки това не са имали шанс. Експертизата казва, че те не са имали никакъв шанс за избягване на катастрофата, тъй като тирът рязко и доста близо до тях е навлязъл и е отнесъл автомобила на 80 и няколко метра в обратна посока. Чудо и намесата на лекарите от болница "Св. Георги“ са спасили малката Михаела" - каза още адвокатът.

Оцелялото момиченце е имало 5 средни телесни повреди, две от които със състояние опасност за живота. Физически се подобрява

Наказанието е от 15 до 20 г., но, ако подсъдимият избере съкратено следствие,  присъдата ще бъде редуцирана с 1/3.



Още по темата: общо новини по темата: 41
24.02.2026 Адвокатът на Джуней: Всеки може да е на мястото на това момче
24.02.2026 Джуней, убил семейство на Околовръстното: Съжалявам, не исках да стане
така
24.02.2026 Роднини на убитото семейство: Шофьорът остави едно дете на 7 години без майка, баща и сестра
24.02.2026 Близките на убитото семейство на Околовръстното на Пловдив искат максимална присъда
24.02.2026 Ще има ли справедливост след поредните жертви на Околовръстното на Пловдив?
21.02.2026 Протест след смъртта на семейство на Околовръстното на Пловдив
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Как е възможно "статистиците" с индексирани 50% заплати да нямат система, при която такъв "професионалист" да бъде привикан за профилактика, принудително полагане на изпит, отнемане за определен период на книжката и какво ли още не? За какво ни е изобщо милиционерска куче-касичка за бюджета без грам мисъл за превенция?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Съдът в Пловдив отмени задържането на вицепрезидента на КНСБ Тодо...
12:00 / 24.02.2026
Адвокатът на Джуней: Всеки може да е на мястото на това момче
12:00 / 24.02.2026
Жена счупи ръката си в градски автобус в Пловдив
11:48 / 24.02.2026
Досиетата Титюков: Социалните в Пловдив се източват и през НПО-та...
10:59 / 24.02.2026
Джуней, убил семейство на Околовръстното: Съжалявам, не исках да ...
10:46 / 24.02.2026
Близките на убитото семейство на Околовръстното на Пловдив искат ...
09:55 / 24.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
21:20 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Закриване на общините "Родопи" и "Марица"
Тенис от Пловдив и региона
Служители в държавните горски и ловни стопанства протестират
Аматьорски футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: