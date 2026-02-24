ЗАРЕЖДАНЕ...
|Адвокат: Убиецът от Околовръстното има 40 нарушения, половината от които за превишена скорост
Като водач с категория С+Е би следвало да е по-внимателен от любител шофьор, доколкото на него му е поверена тежка машина, която, ако той изпусне от контрол, води до такива трагедии. Затова законодателят е поставил по-високи изисквания към професионалните водачи, коментира юристът.
Катастрофата се е случила заради навлизане в насрещното движение и движение с 30 км/ч над разрешената скорост – при позволени 60 км/ч той е управлявал с 90 км/ч.
По всяка вероятност се е разсеял. Първоначалната неофициална версия е, че е изпуснал и търсил телефона си вътре в автомобила. В материалите по делото обаче няма признания за това.
"Семейството са направили абсолютно всичко, което е зависело от тях – движели са се с 30 км под ограничението в собствената си пътна лента, но въпреки това не са имали шанс. Експертизата казва, че те не са имали никакъв шанс за избягване на катастрофата, тъй като тирът рязко и доста близо до тях е навлязъл и е отнесъл автомобила на 80 и няколко метра в обратна посока. Чудо и намесата на лекарите от болница "Св. Георги“ са спасили малката Михаела" - каза още адвокатът.
Оцелялото момиченце е имало 5 средни телесни повреди, две от които със състояние опасност за живота. Физически се подобрява
Наказанието е от 15 до 20 г., но, ако подсъдимият избере съкратено следствие, присъдата ще бъде редуцирана с 1/3.
