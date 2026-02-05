ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Адвокат: Дано в Пловдив моралът на козметички, фризьорки и масажистки е на по-високо ниво
"Защо си мислите, че това е инцидентно и само в Бургас. Ами във всеки подобен салон в Пловдив има монтирани камери. Дали студията са за дамски козметични процедури, масажи, или фризьорски салони, категорично над 90% са оборудвани с камери.
Сега, как се ползват, а и дали се злоупотребява с тях, очевидно обществото ще разбира по този изключително натуралистичен и циничен начин, като в Бургас. Защото неприятната истина е, че няма никакви правила. Всеки може да монтира всякакви камери, които се продават свободно, както и да ориентира показанията им, според морала, интелекта и възпитанието си.
Не знам обаче дали тези нравствени категории са достатъчни, за да бъдат хората ползващи подобни салони и студия спокойни. Видно от случващото се в Бургас, очевидно не. Но да видим. Да се надяваме, че в Пловдив морала и естетическото възпитание на козметички, фризьорки и масажистки е на нужното по-високо ниво".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 11
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 41 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
МВР Пловдив, къде сте? Газят закона под носа ви!
10:05 / 05.02.2026
Нечувана жестокост в Пловдив: Деца се замерят със снежни топки, м...
17:01 / 04.02.2026
Заловиха мъжа, счупил с ритник челюстта на тийнейджър в Пловдив
16:53 / 04.02.2026
Променят маршрутите на четири бързи влака, минаващи през Пловдив
16:37 / 04.02.2026
КЗК отхвърли жалбите за новата сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий...
08:05 / 05.02.2026
ДНСК прати в Община Пловдив документацията за строежа край дигата...
08:31 / 05.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS