Адвокат: Дано в Пловдив моралът на козметички, фризьорки и масажистки е на по-високо ниво

© Набира скорост скандалът със скритите камери, снимали жени в крайно деликатно положение в някои козметични салони в Бургас. Отвратително е това, вън от всяко съмнение, но за съжаление надали е изолиран случай, пише пловдивският адвокат Тодор Кръстев.



"Защо си мислите, че това е инцидентно и само в Бургас. Ами във всеки подобен салон в Пловдив има монтирани камери. Дали студията са за дамски козметични процедури, масажи, или фризьорски салони, категорично над 90% са оборудвани с камери.



Сега, как се ползват, а и дали се злоупотребява с тях, очевидно обществото ще разбира по този изключително натуралистичен и циничен начин, като в Бургас. Защото неприятната истина е, че няма никакви правила. Всеки може да монтира всякакви камери, които се продават свободно, както и да ориентира показанията им, според морала, интелекта и възпитанието си.



Не знам обаче дали тези нравствени категории са достатъчни, за да бъдат хората ползващи подобни салони и студия спокойни. Видно от случващото се в Бургас, очевидно не. Но да видим. Да се надяваме, че в Пловдив морала и естетическото възпитание на козметички, фризьорки и масажистки е на нужното по-високо ниво".