ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Адска тъмница на бул. "Руски"
По думите им няма абсолютно никакво улично осветление, а тъмнината е толкова плътна, че видимостта е силно ограничена както за шофьорите, така и за пешеходците.
"Адска тъмница е. Не се вижда нищо. Това не е нормално – по празниците, при засилен трафик, всичко да е изгасено“, коментират възмутени пловдивчани.
Особено притеснителен е фактът, че в този участък движението е интензивно.
"А знаете как карат там… Само е въпрос на време да стане голяма беля“, предупреждава в сигнала си до нас читателят.
Той настояват за незабавна реакция от общината и възстановяване на осветлението, преди да се стигне до инцидент с тежки последици.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
С благословията на дядо Николай в Пловдив бе открито безпрецедент...
13:07 / 27.12.2025
300 хранителни пакета достигнаха до хора в нужда в "Западен"
12:39 / 27.12.2025
Съставени са фишoве за над 2,6 млн. лева в Пловдив, от които са п...
12:00 / 27.12.2025
Виктор Янков: Пловдив се утвърди като събитиен фестивален град на...
10:30 / 27.12.2025
Младо семейство програмисти от Пловдив създаде безплатен онлайн к...
09:24 / 27.12.2025
Почина изтъкнат учител от Пловдив, оставил дълбока следа у мнозин...
08:39 / 27.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS