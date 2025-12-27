ИЗПРАТИ НОВИНА
Адска тъмница на бул. "Руски"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:46
©
Сериозен проблем по една от най-натоварените пътни артерии на Пловдив тревожи граждани. По време на празничните дни булевард "Руски“ е потънал в пълен мрак в участъка от МОЛ "Марково тепе“ до хотел "Хоризонт“, сигнализират читатели на Plovdiv24.bg.

По думите им няма абсолютно никакво улично осветление, а тъмнината е толкова плътна, че видимостта е силно ограничена както за шофьорите, така и за пешеходците.

"Адска тъмница е. Не се вижда нищо. Това не е нормално – по празниците, при засилен трафик, всичко да е изгасено“, коментират възмутени пловдивчани.

Особено притеснителен е фактът, че в този участък  движението е интензивно. 

"А знаете как карат там… Само е въпрос на време да стане голяма беля“, предупреждава в сигнала си до нас читателят.

Той настояват за незабавна реакция от общината и възстановяване на осветлението, преди да се стигне до инцидент с тежки последици.







