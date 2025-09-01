ИЗПРАТИ НОВИНА
Абсурдна ситуация в популярен магазин в пловдивски мол
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:28
© Plovdiv24.bg
В един от големите пловдивски молове клиентите се натъкнаха на странна ситуация – пуловер в известна верига магазини беше изложен с две различни цени, при това с 10 лева разлика.

На картончето на зеления пуловер от популярната верига Bershka ясно се виждат два различни ценоразписа. Единият е 49,95 лв. (25,54 €), а другият 59,95 лв. (30,65 €).

И двата етикета са за един и същи размер, един и същи модел и напълно идентична стока.

"Като клиент се чувствам излъган. Ако бързаш, ако не обърнеш внимание или ако просто се довериш, можеш да се окажеш с по-висока цена на касата. Това е несправедливо и подвеждащо. Ако 5 човека си купят от пуловера, магазинът ще е с 50 лева бонус“, сподели една от жените, забелязала разминаването. Тя сигнализира екипа на Plovdiv24.bg.

Според Закона за защита на потребителите търговците са длъжни ясно и точно да обозначават цените. В случай на разминаване, клиентът има право да плати по-ниската.

Подобна практика е подвеждаща за потребителите и може да доведе до реална щета.

Подобни практики рушат доверието в марката и оставят у клиентите горчиво усещане, че някой се опитва да ги подведе.







Вижда се, че е объркан допълнително залепения етикет с цената и превода на български език. По-високата цена е за ПАНТАЛОН. По-ниската е за ПУЛОВЕР. И кодовете им са различни. Не говоря за бар кода на оригиналния етикет - той е еднакъв и в двата случая. Еми случва се. Имаш право да закупиш продукта на посочената с цифри по-ниска цена. Макар, че тя си е по-ниската за пуловера :)
Вуйчо Величко
Сподели какво ново....
преди 39 мин.
0
 
 
Баркодът е един и същ. На касата няма как да ти праснат по-високата цена, ако приемем, че тя е невярната.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

