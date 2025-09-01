Абсурдна ситуация в популярен магазин в пловдивски мол

© Plovdiv24.bg В един от големите пловдивски молове клиентите се натъкнаха на странна ситуация – пуловер в известна верига магазини беше изложен с две различни цени, при това с 10 лева разлика.



На картончето на зеления пуловер от популярната верига Bershka ясно се виждат два различни ценоразписа. Единият е 49,95 лв. (25,54 €), а другият 59,95 лв. (30,65 €).



И двата етикета са за един и същи размер, един и същи модел и напълно идентична стока.



"Като клиент се чувствам излъган. Ако бързаш, ако не обърнеш внимание или ако просто се довериш, можеш да се окажеш с по-висока цена на касата. Това е несправедливо и подвеждащо. Ако 5 човека си купят от пуловера, магазинът ще е с 50 лева бонус“, сподели една от жените, забелязала разминаването. Тя сигнализира екипа на Plovdiv24.bg.



Според Закона за защита на потребителите търговците са длъжни ясно и точно да обозначават цените. В случай на разминаване, клиентът има право да плати по-ниската.



Подобна практика е подвеждаща за потребителите и може да доведе до реална щета.



Подобни практики рушат доверието в марката и оставят у клиентите горчиво усещане, че някой се опитва да ги подведе.