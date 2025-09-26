Абсурд в Пловдив: Циментираха дърво в "Тракия"

© Plovdiv24.bg Читател на Plovdiv24.bg потърси редакцията ни, за да разкаже за абсурдна гледка, на която е попаднал в квартал "Тракия".



"Пиша ви като жител на ж.к. "Тракия". Пред вход "Б" до блок 81 дърветата буквално са залети с бетон, корените им са напълно покрити, както се вижда на приложената снимка.



Недоумявам кой е разрешил подобно нещо. Това застрашава живота на дърветата, които ни дават сянка и чист въздух от десетилетия. Циментирането не само нарушава екологичните норми, но и е грозно и вредно за цялата среда.



Моля за съдействие – да се провери кой е извършил тази "ремонтна дейност", дали има издадено разрешение и какви мерки ще бъдат взети, за да се премахне бетонът.