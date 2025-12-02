ЗАРЕЖДАНЕ...
|АПИ с важно напомняне за шофьорите на Пловдив, които минават през Околовръстното
Работата им започна през нощта и ще продължи и тази вечер между 19:30 ч. и 2:00 ч. като на етапи се проверяват отсечките от път II-86 от км 0+000 до км 7+000 и от км 7+000 до км 14+750.
Обследват се всички елементи на пътя – асфалтовата настилка, маркировката, ограничителните системи, пътните знаци, отводняването на трасето и др.
Мнението на независимите експерти от неправителствения сектор е важно за предприемането на последващи действия за повишаване безопасността на движение в участък с интензивен трафик, какъвто е Околовръстният път на Пловдив.
На цялото трасе, с дължина 14 км, през 2021 г. и 2022 г., е изпълнено превантивно поддържане. Второкласният път е с обновена асфалтова настилка, маркировка, знаци и ограничителни системи.
