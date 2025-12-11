АПИ предложи два варианта за Околовръстното на Пловдив, единият е до 50 км/ч и без мантинели!

© Агенция "Пътна инфраструктура“ предлага два варианта за повишаване безопасността на движение в 14-километровия участък от Околовръстния път на Пловдив – път II-86. Председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев в писмо до кметовете на община Пловдив Костадин Димитров и на община "Родопи" Павел Михайлов представя мерките, които може да се предприемат в максимално кратък срок.



Целта е местната власт заедно с жителите от региона, които ежедневно ползват второкласния път, да се запознаят с възможните решения и да изразят своето становище, така че последващите действия да са взаимно приемливо за всички и да се повиши безопасността на пътуващите. Средно за денонощие по трасето преминават над 24 000 моторни превозни средства.



Едното решение включва частично изместване на ограничителните системи за пътища на по-голямо разстояние от ръба на пътната настилка спрямо съществуващото им положение, като прилагането на тази мярка задължително трябва да се съобрази с имотните граници на пътя.



Независимо от възможността ограничителните системи за пътища да бъдат поставени на разстояние от 0,5 м до 1,5 м, то местоположението им следва да се съобразява както с наличието на препятствия в зоната за безопасност и съответно с ефективната зона на действие на самата ограда спрямо наличното препятствие, така и с имотните граници на пътя.



Необходимо е също така да се вземат под внимание и множеството търговски обекти около платното за движение, напоителният канал, пътни пресичания и наличието на големи дървета в обхвата на пътя. Това задължително трябва да бъде отчетено при евентуалното изместване на ограничителните системи в края на съществуващия банкет.



Втората възможност е за цялостно намаляване на допустимата скорост на движение в целия участък до 50 км/ч и премахване на ограничителните системи. При реализация на тази мярка, както и съобразно разпоредбите на Наредба №РД-02-20-1 от 1.04.2024 г. за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях, не се изисква монтиране на ограничителни системи за пътища, независимо от намиращите се в обхвата препятствия.



Реализацията на тази мярка предполага и наличието на засилен контрол по спазване на правилата за движение по пътища, тъй като в обхвата на пътя ще останат необезопасени препятствия и при движение с по-висока скорост и евентуален сблъсък, може да се стигне до тежки последствия.



За изпълнението, на който и да е от двата варианта се избере, ще е необходима актуализация на съществуващия проект в участъка. За реализацията му Агенцията предприема действия по възлагане на актуализацията на проекта. В документацията ще бъде заложена възможността за преместване на съществуващите ограничителни системи или съответно ограничаване на скоростта на движение в участъка.



Разработването на съответните проектни решения, включително и съгласувателната процедура към тях, ще отнеме около три месеца, а изпълнението на проекта, в зависимост от избраната хипотеза може да отнеме от един до три месеца.



Експерти от неправителствения сектор от Европейския център за транспортни политики в началото на декември направиха независима проверка на участъка. Резултатите от нея и съответните предложения за подобряване на безопасността в участъка ще бъдат описани в доклад. След като той бъде внесен в АПИ препоръките им ще бъдат взети под внимание. Те ще бъдат съобразени с предложенията на АПИ и ще залегнат в актуализацията на проекта.



Отсечката, в която настъпи тежкия инцидент в края на ноември, до момента не е регистрирана като участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия. При извършения превантивен ремонт през 2021 г. и 2022 г. изцяло е обновена настилката, маркировката и ограничителните системи. При изготвянето на проекта за ремонт е отчетена средноденонощната интензивност на движението, която през 2019 г. е била 20 117 МПС, а към днешна дата надхвърля 24 000 МПС. Всички дейности са изпълнени по одобрена проектна документация, която е съгласувана ОД на МВР – Пловдив и общинската администрация в града.