|50 години Хор на пловдивските момчета, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Създадена е през 1975 г. от Стефка Благоева, наричана тогава "най-многодетната майка в България", защото повече от 100 момчета са прекарвали времето си повече с нея, отколкото с родителите си.
Школата има дълга традиция и приемственост, като много от бившите хористи и днес продължават да се занимават с музика. В момента в хора има три възрастови групи, в общо четири състава.
За този рядък наш момчешки и мъжки хоров колектив ще говорим днес с дългогодишния ръководител и диригент на хора Милка Толедова - гост на предаването "Цветовете на Пловдив".
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
