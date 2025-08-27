50 години Хор на пловдивските момчета, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Хорът на пловдивските момчета "Стефка Благоева" празнува 50 годишен юбилей. Това е една от най-известните момчешки формации у нас, която е изнесла безброй концерти в страната и чужбина.



Създадена е през 1975 г. от Стефка Благоева, наричана тогава "най-многодетната майка в България", защото повече от 100 момчета са прекарвали времето си повече с нея, отколкото с родителите си.



Школата има дълга традиция и приемственост, като много от бившите хористи и днес продължават да се занимават с музика. В момента в хора има три възрастови групи, в общо четири състава.



За този рядък наш момчешки и мъжки хоров колектив ще говорим днес с дългогодишния ръководител и диригент на хора Милка Толедова - гост на предаването "Цветовете на Пловдив".



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.