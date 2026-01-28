47-годишна вандалка вилня в Пловдив

© Пловдивчанка е заподозряна за умишлено увреждане на чуждо имущество.



Според първоначалните данни, 47-годишната жена изкривила чистачките на лек автомобил "Шкода“ и срязала две гуми на съседен микробус, паркирани пред жилищен блок в квартал "Гагарин“.



Разследването на сигнала за вандалската проява е проведено от служители на Трето РУ в рамките на образувано досъдебно производство.



Принтирай