ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
4 фирми и 3 консорциума в сериозна битка за 11 милиона лева на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:16Коментари (0)820
©
виж галерията
Няколко фирми самостоятелно и в консорциум кандидатстват за спечелване на обществената поръчка за изграждане на нова детска ясла на бул. “Александър Стамболийски" 2 А в район “Южен", информира Plovdiv24.bg.

"Парсек Груп" ЕООД, "Запрянови - 03" ООД, "ПИРС - Д" ООД, "Венигаз" ЕООД, както и три консорциума - ДЗЗД "Ясла Южен 25“, в който са "Марица Инфра" ЕООД и "Пимк" ООД, и ДЗЗД "Детски свят“, в който влизат "ГБС - Пловдив" АД и "Ванади" ЕООД и ДЗЗД "Детска ясла-Южен-Пловдив", в който са Мауербрюдер ЕООД и АЕСБИ Груп ЕООД.

Припомняме, че проектът е за сериозната сума от 11 207 226 лева с ДДС, от които 3 749 750 без ДДС са осигурени по проект по програма "Програма изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027“ на МОН, а 5 589 605,56 лв. с ДДС са неосигурени.

В новата сграда малчуганите го 3-годишна възраст ще са разпределени в 10 групи от по 16 деца или общо 160, като ще може да се увеличи броят им до 20 според нормативите.

Групите ще бъдат разположени на два етажа, за всеки две от тях е осигурен отделен вход. Те ще разполагат със зона за занималня, спалня, санитарен възел. Яслата ще има и кабинет за прожекции и физкултурно – музикален салон. Между тях ще има стена, която при нужда ще се сгъва и за провеждане на по-голямо събитие, двете зали ще става една.

Теренът от 33 927 кв. м, в който ще бъде разположена яслата, е публична общинска собственост и е с предназначение за образование.

В него вече се намира ЦДГ “Малина", както и временен паркинг, който се използва за нуждите на КОЦ - Пловдив.

Възложител е заместник-кметът “Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование" Владимир Темелков.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Нито един кандидат за ремонт на важни сгради в Пловдив
08:34 / 07.09.2025
Сериозни проблеми с Бетонния мост след изпълнение на ЖП надлеза, ...
08:09 / 07.09.2025
В Пловдив се проведе тържествена заря-проверка по повод 140 г. от...
21:24 / 06.09.2025
Президентът попита площада в Пловдив: Ще оставим ли България на д...
21:21 / 06.09.2025
Министърът на правосъдието се поклони пред паметната плоча на май...
19:32 / 06.09.2025
Невиждано от години държавническо присъствие в Пловдив за Съедине...
20:56 / 06.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:03 / 05.09.2025
НАП започва да праща писма
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
17:42 / 06.09.2025
Вечерята в квартални ресторанти в България не е евтина, салати по 22 лева попаднаха в немските медии
Вечерята в квартални ресторанти в България не е евтина, салати по 22 лева попаднаха в немските медии
10:16 / 05.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Клиенти се хващат на обяви за изгодни оферти за продажба на жилище или за наем, които впоследствие се оказва, че не съществуват
Клиенти се хващат на обяви за изгодни оферти за продажба на жилище или за наем, които впоследствие се оказва, че не съществуват
15:16 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световни квалификации - Мондиал 2026
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: