|4 фирми и 3 консорциума в сериозна битка за 11 милиона лева на Пловдив
"Парсек Груп" ЕООД, "Запрянови - 03" ООД, "ПИРС - Д" ООД, "Венигаз" ЕООД, както и три консорциума - ДЗЗД "Ясла Южен 25“, в който са "Марица Инфра" ЕООД и "Пимк" ООД, и ДЗЗД "Детски свят“, в който влизат "ГБС - Пловдив" АД и "Ванади" ЕООД и ДЗЗД "Детска ясла-Южен-Пловдив", в който са Мауербрюдер ЕООД и АЕСБИ Груп ЕООД.
Припомняме, че проектът е за сериозната сума от 11 207 226 лева с ДДС, от които 3 749 750 без ДДС са осигурени по проект по програма "Програма изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027“ на МОН, а 5 589 605,56 лв. с ДДС са неосигурени.
В новата сграда малчуганите го 3-годишна възраст ще са разпределени в 10 групи от по 16 деца или общо 160, като ще може да се увеличи броят им до 20 според нормативите.
Групите ще бъдат разположени на два етажа, за всеки две от тях е осигурен отделен вход. Те ще разполагат със зона за занималня, спалня, санитарен възел. Яслата ще има и кабинет за прожекции и физкултурно – музикален салон. Между тях ще има стена, която при нужда ще се сгъва и за провеждане на по-голямо събитие, двете зали ще става една.
Теренът от 33 927 кв. м, в който ще бъде разположена яслата, е публична общинска собственост и е с предназначение за образование.
В него вече се намира ЦДГ “Малина", както и временен паркинг, който се използва за нуждите на КОЦ - Пловдив.
Възложител е заместник-кметът “Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование" Владимир Темелков.
