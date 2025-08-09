ЗАРЕЖДАНЕ...
Пловдив ще има нова детска ясла за 11,2 млн. лева
Детската ясла ще обхване отглеждането на малки деца от 10 месеца до 3 години на целодневно обучение. Планира се строителството да се извърши в район “Южен" и по-конкретно на бул. "Александър Стамболийски“ №2-А. В новата сграда малчуганите ще са разпределени в 10 групи от по 16 деца или общо 160. Ще бъде предвидено техният брой да може да се увеличи и да достигне по 20 в група, както е според нормативната уредба.
Групите ще бъдат разположени на два етажа, за всеки две от тях е осигурен отделен вход. Всяка ще разполага със зона за занималня, спалня, санитарен възел. Яслата ще има и кабинет за прожекции и физкултурно – музикален салон. Разположени един до друг, като се предвижда стената между тях да е лека, мобилна и при нужда за провеждане на по-голямо събитие, двете зали да могат да се обединяват.
Теренът от 33 927 кв. м, в който ще бъде разположена яслата, е публична общинска собственост и е с предназначение за образование.
В него вече се намира ЦДГ “Малина", както и временен паркинг, който се използва за нуждите на КОЦ - Пловдив, като се предвижда разширяване на същия.
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 3 септември, а на следващия ден ще бъдат отворени офертите на кандидатстващите по строителството фирми.
Възложител е заместник-кметът “Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование" Владимир Темелков.
