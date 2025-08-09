© виж галерията Обществена поръчка за изграждането на нова детска ясла е пуснала община Пловдив, видя Plovdiv24.bg в електронния портал. Стойността за изграждането на детското заведение е 11 207 226 лева с ДДС, от които 3 749 750 без ДДС са осигурени по проект по програма "Програма изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027“ на МОН, а 5 589 605,56 лв. с ДДС са неосигурено финансиране към датата на откриване на настоящата процедура.



Детската ясла ще обхване отглеждането на малки деца от 10 месеца до 3 години на целодневно обучение. Планира се строителството да се извърши в район “Южен" и по-конкретно на бул. "Александър Стамболийски“ №2-А. В новата сграда малчуганите ще са разпределени в 10 групи от по 16 деца или общо 160. Ще бъде предвидено техният брой да може да се увеличи и да достигне по 20 в група, както е според нормативната уредба.



Групите ще бъдат разположени на два етажа, за всеки две от тях е осигурен отделен вход. Всяка ще разполага със зона за занималня, спалня, санитарен възел. Яслата ще има и кабинет за прожекции и физкултурно – музикален салон. Разположени един до друг, като се предвижда стената между тях да е лека, мобилна и при нужда за провеждане на по-голямо събитие, двете зали да могат да се обединяват.



Теренът от 33 927 кв. м, в който ще бъде разположена яслата, е публична общинска собственост и е с предназначение за образование.



В него вече се намира ЦДГ “Малина", както и временен паркинг, който се използва за нуждите на КОЦ - Пловдив, като се предвижда разширяване на същия.



Срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 3 септември, а на следващия ден ще бъдат отворени офертите на кандидатстващите по строителството фирми.



Възложител е заместник-кметът “Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование" Владимир Темелков.