36 души с пропуски за ул. "Цанко Дюстабанов" могат да паркират на съседни улици

© Plovdiv24.bg Заради рехабилитацията на ул. "Цанко Дюстабанов“ живущите на улицата с пропуски за паркиране могат да оставят колите си и на съседните улици. Това съобщи директорът на ОП "Паркиране и репатриране“ Ненко Калакунов.



"По време на реконструкцията 36-мата пловдивчани, които имат пропуски, могат да спират и на свободните места на улиците "Кръстьо Пастухов“, "Цар Асен“, "Г. М. Димитров“ и "Булаир“, допълва Калакунов.



По думите му, докато трае рехабилитацията на ул. "Цанко Дюстабанов“, пропуските им ще важат и за останалите 4 улици и хората няма да бъдат санкционирани, ако паркират автомобилите си там.