19-годишно момиче реши да сложи край на живота си в Пловдив

© 19-годишно момиче се е опитало да сложи край на живота си в Пловдив, информира Plovdiv24.bg.



Младата жена е скочила от висок етаж на саниращ се блок в центъра на града в ранните часове на днешния ден, съобщиха от пресцентъра на МВР.



В момента тя се намира в болница, а лекарите се борят за живота й. По случая е образувано досъдебно производство.