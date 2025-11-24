ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|19-годишно момиче реши да сложи край на живота си в Пловдив
Младата жена е скочила от висок етаж на саниращ се блок в центъра на града в ранните часове на днешния ден, съобщиха от пресцентъра на МВР.
В момента тя се намира в болница, а лекарите се борят за живота й. По случая е образувано досъдебно производство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Кметът доволен от ремонта на "Рогошко шосе"
10:52 / 24.11.2025
Изненада! Математик пое транспорта на Пловдив
10:31 / 24.11.2025
Инспектират ремонта на "Рогошко шосе"
08:46 / 24.11.2025
Много сериозни глоби вкарват превозвачите в Пловдив в правия път
08:31 / 24.11.2025
Отпускат пари за депото в Шишманци
08:24 / 24.11.2025
Обещаха Пловдив да има околовръстно, подобно на софийското
08:10 / 24.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
20:42 / 23.11.2025
Нова звездна двойка се роди в България
19:04 / 23.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS