17-годишна позната на полицията в Пловдив извърши ново престъпление

© След усилена работа криминалисти от Второ РУ установиха непълнолетна авторка на джебчийска кражба в областния град. Тяхната помощ била потърсена от възрастна пенсионерка, станала жертва на посегателството в средата на миналия месец.



Тя разказала, че докато чакала на автобусна спирка на бул. "Руски“, от чантата й с ловкост било отнето портмоне с лична и транспортна карта и 150 лева. Придобитите данни от проведените оперативни и издирвателни действия насочили разследващите по следите на 17-годишна познайница на полицията, която при залавянето направила пълни самопризнания.



Документирането на случая продължава.