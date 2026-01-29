ЗАРЕЖДАНЕ...
|17-годишна позната на полицията в Пловдив извърши ново престъпление
Тя разказала, че докато чакала на автобусна спирка на бул. "Руски“, от чантата й с ловкост било отнето портмоне с лична и транспортна карта и 150 лева. Придобитите данни от проведените оперативни и издирвателни действия насочили разследващите по следите на 17-годишна познайница на полицията, която при залавянето направила пълни самопризнания.
Документирането на случая продължава.
