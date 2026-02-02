© виж галерията На територията на район "Северен“ се извършва обработка на уличната мрежа във връзка със зимните условия. Основните улици и булеварди са обработени и проходими, съобщиха от кметството.



Снегопочистващата техника работи по второстепенната улична мрежа и в зоните около обществени обекти.



Към момента са регистрирани 14 сигнала за паднали или опасно надвиснали клони и дървета. Екипи са на терен и извършват обход, като списъкът със сигнали се допълва при необходимост.



От кметството призовават гражданите и водачите на МПС да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.



Сигнали и информация: 032 901 179.