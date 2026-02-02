ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|14 сигнала за опасни дървета и клони в "Северен"
Снегопочистващата техника работи по второстепенната улична мрежа и в зоните около обществени обекти.
Към момента са регистрирани 14 сигнала за паднали или опасно надвиснали клони и дървета. Екипи са на терен и извършват обход, като списъкът със сигнали се допълва при необходимост.
От кметството призовават гражданите и водачите на МПС да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
Сигнали и информация: 032 901 179.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанка влезе в книгата на рекордите на Гинес
09:40 / 02.02.2026
Огромно дърво се стовари върху кола в Кючука
09:25 / 02.02.2026
Собственикът на ресторанта, в който влезе джип, обясни какво точн...
08:38 / 02.02.2026
Цената на краставиците в Пловдив достигна тази на месото
08:28 / 02.02.2026
"Чистота": Всички булеварди в Пловдив са почистени
08:08 / 02.02.2026
Регионален природонаучен музей – Пловдив представя нов проект
07:30 / 02.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS