Безплатното саниране на многофамилни жилищни сгради в Пловдив продължава с блок на ул. "Калиакра" № 9, 11, 13, 15 в район "Южен". Инициативата се реализира по проект BG-RRP-4.023 – "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I", финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът се осъществява със 100% безвъзмездна финансова помощ, като общата й стойност възлиза на 1 279 750,51 евро (2 502 974,44 лева). Основната цел е да се подобри енергийната ефективност на сградата и качеството на живот на нейните обитатели.

В рамките на строително-монтажните дейности ще бъдат изпълнени ключови мерки, включително полагане на топлоизолация на външните стени, покрива и пода, както и подмяна на старата дограма с нова, енергийно ефективна.

"След приключване на дейностите общо 128 жилища ще бъдат обновени. След реализирането на проекта жителите на блока ще намалят годишното потребление на първична невъзобновяема енергия с 987 822 kWh/год., което представлява спестяване от 60,93%", заяви при среща с хората от блока зам.-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов.

Изпълнител на строително-монтажните дейности е ДЗЗД "Пловдив Южен", строителният надзор се осъществява от "ЕН ЕКИП" ЕООД.

Срокът за завършване на строително-монтажните работи е до 30 юни тази година.

"Проектът е част от националните усилия за повишаване на енергийната ефективност и устойчивото обновяване на жилищния сграден фонд в страната", коментира още инж. Сакъбов.

Plovdiv24.bg припомня, че това е поредната сграда, която е обект на ремонт и цялостно реновиране. В момента текат строително-ремонтните дейности по 8 блока в "Тракия", 8 - в "Южен" и 10 - в "Източен", район "Централен" има одобрени пет сгради. Стойността за обновяването на 26 сгради е на стойност 62 млн. лева.

Със санирането ще се подобри външния вид на блоковете, ще се намалят разходите за електрическа енергия и конструктивно ще се продължи живота на сградите.