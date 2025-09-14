ЗАРЕЖДАНЕ...
|Златото надмина рекорда си, поставен преди повече от 45 години
"Златото винаги е служило като защита срещу инфлацията и глобалната несигурност“, коментира Робърт Мълин, портфолио мениджър в Marathon Resource Advisors.
Цената на метала се е повишила с почти 40% тази година заради данъчните промени в САЩ, глобалната търговска война и разпродажбата на долара. Инвеститорите търсят сигурност в златото, докато американските държавни облигации губят привлекателност.
В сравнение с скока от 1980 г., сегашното рали се развива с по-малка волатилност. По-ликвидните пазари и широката база инвеститори допринасят за стабилния растеж.
Стойността на златото в трезорите в Лондон надхвърли 1 трилион долара, изпреварвайки еврото като втория по големина резервен актив на централните банки.
Централните банки отново купуват злато, за да диверсифицират резервите си и да се предпазят от санкции. Популярността на борсово търгуваните фондове прави златото по-достъпно за дребните инвеститори.
"В многополюсен свят златото се превръща в сигурен актив както за централните банки, така и за инвеститорите с висока нетна стойност“, казва Грег Шаренов от Pacific Investment Management Co.
Инвеститорите очакват, че Федералният резерв може да понижи лихвите, което традиционно увеличава привлекателността на златото спрямо доходоносни активи и оказва натиск върху долара.
Днес златото не е просто метал – то е финансовият щит на инвеститорите срещу инфлация, геополитическа несигурност и икономически турбуленции.
