Златото надмина рекорда си, поставен преди повече от 45 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:00
©
Златото достигна нов исторически връх, надминавайки рекорда си от 21 януари 1980 г., отчетен спрямо инфлацията. Спот цената се повиши с около 5% този месец, като вече е поставило над 30 номинални рекорда през 2025 г.

"Златото винаги е служило като защита срещу инфлацията и глобалната несигурност“, коментира Робърт Мълин, портфолио мениджър в Marathon Resource Advisors.

Цената на метала се е повишила с почти 40% тази година заради данъчните промени в САЩ, глобалната търговска война и разпродажбата на долара. Инвеститорите търсят сигурност в златото, докато американските държавни облигации губят привлекателност.

В сравнение с скока от 1980 г., сегашното рали се развива с по-малка волатилност. По-ликвидните пазари и широката база инвеститори допринасят за стабилния растеж.

Стойността на златото в трезорите в Лондон надхвърли 1 трилион долара, изпреварвайки еврото като втория по големина резервен актив на централните банки.

Централните банки отново купуват злато, за да диверсифицират резервите си и да се предпазят от санкции. Популярността на борсово търгуваните фондове прави златото по-достъпно за дребните инвеститори.

"В многополюсен свят златото се превръща в сигурен актив както за централните банки, така и за инвеститорите с висока нетна стойност“, казва Грег Шаренов от Pacific Investment Management Co.

Инвеститорите очакват, че Федералният резерв може да понижи лихвите, което традиционно увеличава привлекателността на златото спрямо доходоносни активи и оказва натиск върху долара.

Днес златото не е просто метал – то е финансовият щит на инвеститорите срещу инфлация, геополитическа несигурност и икономически турбуленции.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

