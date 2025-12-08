Жестоко убийство: Съпрузи са открити като "каменни плочи"

© Руснак, осъден за измами с криптовалута, и неговата съпруга бяха открити мъртви в Обединените арабски емирства (ОАЕ) в началото на октомври 2025 г. Двойката, която е била много активна в социалните мрежи, изчезва в района на Хата, югоизточно от Дубай. Сега германското издание "Билд" публикува нови детайли от разследването. Според първоначалните съобщения отвличането на мъжа и жената и убийството им са извършени от банда.



Италианският новинарски сайт Sky TG24 по-рано съобщи, че основната цел на бандата е била да конфискува крипто активите на Новак.



Новак вече е имал обвинение за измама в Русия. Има данни и че се е опитал да измами инвеститори в Азия и Близкия изток чрез приложението си Fintopio в ОАЕ.



Според съобщения в медиите заподозрените са убили Новак и съпругата му след неуспешния им опит да получат достъп до средствата.



Отвличането на двойката се превърна в случай с международно значение, като руските и емиратските разследващи органи си сътрудничат.



Според руски източници похитителите и заподозрените за убийствата са се завърнали в Русия след престъплението.



Това доведе до серия от арести в Руската федерация. Общо седем, а според някои данни осем, руски граждани са идентифицирани като замесени в случая. Три лица са заподозрени в опит за убийство, докато други са действали като посредници при фиктивни бизнес срещи.



Сега става ясно, че 38-годишният руски криптомилионер Роман Новак и съпругата му Анна, са били измъчвани от похитителите си, които са искали да получат паролата за криптоакаунта на Новак. Съпрузите са били принудени да гледат как другият е измъчван, разказва "Билд“, позовавайки се на информация от разследващите.



Останките на мъжа и жена са открити като "каменни плочи в пустинята". Телата им били заляти с бетон, преди да бъдат заровени, посочва германското издание.



След като се оказало, че сметката е празна, извършителите са поискали около 174 000 евро откуп. Тъй като парите не могли да бъдат събрани, Новак и Анна били убити.



Според актуалната информация, телата им впоследствие са били разчленени, опаковани в тежки полиетиленови торби с промишлени химикали и заровени в пустинята, залети с бетон, за да се унищожат доказателствата.



Светлана Петренко от Следствения комитет на Русия потвърждава, че извършителите са имали съучастници, които са организирали превозни средства и скривалища. Оръжията, използвани в престъплението, както и личните вещи на жертвите, са били унищожени в различни емирства.



Трима мъже са арестувани в Санкт Петербург след завръщането си от Обединените арабски емирства - бившият полицай Константин С., Юрий С. и Владимир Д.



Юрий С. и Владимир Д. са направили самопризнания, докато Константин С. отрича обвиненията. И тримата са в арест, а разследванията в Русия и ОАЕ продължават.



Според една от последните публикации на Новак в Инстаграм той и съпругата му са били заедно от 17 години. Руснакът публично се хвалил с контактите си с основателя на Telegram Павел Дуров, въпреки че бизнес отношенията им никога не са били доказани.