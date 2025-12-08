ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Жестоко убийство: Съпрузи са открити като "каменни плочи"
Италианският новинарски сайт Sky TG24 по-рано съобщи, че основната цел на бандата е била да конфискува крипто активите на Новак.
Новак вече е имал обвинение за измама в Русия. Има данни и че се е опитал да измами инвеститори в Азия и Близкия изток чрез приложението си Fintopio в ОАЕ.
Според съобщения в медиите заподозрените са убили Новак и съпругата му след неуспешния им опит да получат достъп до средствата.
Отвличането на двойката се превърна в случай с международно значение, като руските и емиратските разследващи органи си сътрудничат.
Според руски източници похитителите и заподозрените за убийствата са се завърнали в Русия след престъплението.
Това доведе до серия от арести в Руската федерация. Общо седем, а според някои данни осем, руски граждани са идентифицирани като замесени в случая. Три лица са заподозрени в опит за убийство, докато други са действали като посредници при фиктивни бизнес срещи.
Сега става ясно, че 38-годишният руски криптомилионер Роман Новак и съпругата му Анна, са били измъчвани от похитителите си, които са искали да получат паролата за криптоакаунта на Новак. Съпрузите са били принудени да гледат как другият е измъчван, разказва "Билд“, позовавайки се на информация от разследващите.
Останките на мъжа и жена са открити като "каменни плочи в пустинята". Телата им били заляти с бетон, преди да бъдат заровени, посочва германското издание.
След като се оказало, че сметката е празна, извършителите са поискали около 174 000 евро откуп. Тъй като парите не могли да бъдат събрани, Новак и Анна били убити.
Според актуалната информация, телата им впоследствие са били разчленени, опаковани в тежки полиетиленови торби с промишлени химикали и заровени в пустинята, залети с бетон, за да се унищожат доказателствата.
Светлана Петренко от Следствения комитет на Русия потвърждава, че извършителите са имали съучастници, които са организирали превозни средства и скривалища. Оръжията, използвани в престъплението, както и личните вещи на жертвите, са били унищожени в различни емирства.
Трима мъже са арестувани в Санкт Петербург след завръщането си от Обединените арабски емирства - бившият полицай Константин С., Юрий С. и Владимир Д.
Юрий С. и Владимир Д. са направили самопризнания, докато Константин С. отрича обвиненията. И тримата са в арест, а разследванията в Русия и ОАЕ продължават.
Според една от последните публикации на Новак в Инстаграм той и съпругата му са били заедно от 17 години. Руснакът публично се хвалил с контактите си с основателя на Telegram Павел Дуров, въпреки че бизнес отношенията им никога не са били доказани.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Неизвестни лица нападнаха полицейското управление в Атина с кокте...
22:34 / 07.12.2025
Две земетресения едно след друго удариха Турция
08:08 / 08.12.2025
Уникален медицински случай с "каменно бебе" продължава да впечатл...
17:14 / 07.12.2025
Френски медии: Тегне ли проклятие над Лувъра?
16:06 / 07.12.2025
Кристин Лагард: Остават само 25 дни до присъединяването на Българ...
14:11 / 07.12.2025
Муцунски: България няма желание за диалог
10:22 / 07.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS