Жестоко убийство: Съпрузи са открити като "каменни плочи"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:48
©
Руснак, осъден за измами с криптовалута, и неговата съпруга бяха открити мъртви в Обединените арабски емирства (ОАЕ) в началото на октомври 2025 г. Двойката, която е била много активна в социалните мрежи, изчезва в района на Хата, югоизточно от Дубай. Сега германското издание "Билд" публикува нови детайли от разследването. Според първоначалните съобщения отвличането на мъжа и жената и убийството им са извършени от банда.

Италианският новинарски сайт Sky TG24 по-рано съобщи, че основната цел на бандата е била да конфискува крипто активите на Новак.

Новак вече е имал обвинение за измама в Русия. Има данни и че се е опитал да измами инвеститори в Азия и Близкия изток чрез приложението си Fintopio в ОАЕ.

Според съобщения в медиите заподозрените са убили Новак и съпругата му след неуспешния им опит да получат достъп до средствата.

Отвличането на двойката се превърна в случай с международно значение, като руските и емиратските разследващи органи си сътрудничат.

Според руски източници похитителите и заподозрените за убийствата са се завърнали в Русия след престъплението.

Това доведе до серия от арести в Руската федерация. Общо седем, а според някои данни осем, руски граждани са идентифицирани като замесени в случая. Три лица са заподозрени в опит за убийство, докато други са действали като посредници при фиктивни бизнес срещи. 

Сега става ясно, че 38-годишният руски криптомилионер Роман Новак и съпругата му Анна, са били измъчвани от похитителите си, които са искали да получат паролата за криптоакаунта на Новак. Съпрузите са били принудени да гледат как другият е измъчван, разказва "Билд“, позовавайки се на информация от разследващите.

Останките на мъжа и жена са открити като "каменни плочи в пустинята". Телата им били заляти с бетон, преди да бъдат заровени, посочва германското издание.

След като се оказало, че сметката е празна, извършителите са поискали около 174 000 евро откуп. Тъй като парите не могли да бъдат събрани, Новак и Анна били убити.

Според актуалната информация, телата им впоследствие са били разчленени, опаковани в тежки полиетиленови торби с промишлени химикали и заровени в пустинята, залети с бетон, за да се унищожат доказателствата.

Светлана Петренко от Следствения комитет на Русия потвърждава, че извършителите са имали съучастници, които са организирали превозни средства и скривалища. Оръжията, използвани в престъплението, както и личните вещи на жертвите, са били унищожени в различни емирства.

Трима мъже са арестувани в Санкт Петербург след завръщането си от Обединените арабски емирства - бившият полицай Константин С., Юрий С. и Владимир Д.

Юрий С. и Владимир Д. са направили самопризнания, докато Константин С. отрича обвиненията. И тримата са в арест, а разследванията в Русия и ОАЕ продължават.

Според една от последните публикации на Новак в Инстаграм той и съпругата му са били заедно от 17 години. Руснакът публично се хвалил с контактите си с основателя на Telegram Павел Дуров, въпреки че бизнес отношенията им никога не са били доказани.







Статистика: