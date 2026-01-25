ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жена откри камера под капака на тоалетната чиния в ресторант
Малка черна камера, увита в кухненска хартия, била инсталирана под белия капак на тоалетната чиния, като кабелът и батерията ѝ се виждали.
По-късно се оказало, че камерата е свързана с интернет.
"Почувствах се наистина зле“, коментира жената пред Би Би Си.
"Опитах се да блокирам преживяването, но който и да е направил това, е спечелил. Този човек сега има мои снимки“, посочва още тя.
Потърпевшата, която желае да остане анонимна, работи за Британската национална здравна служба (NHS). Мисълта, че е наблюдавана, докато използва тоалетната, я преследва.
"Идеята, че някой ме е наблюдавал, в такъв личен момент, ме ужасява. Изключително неприятно е да знам, че някой сега притежава това“, казва тя.
Полицията в Лестършър е била информирана ден след отвратителното откритие. Служителите са обезопасили устройството, прегледали са записите от видеонаблюдението на ресторанта и са интервюирали персонала.
Не е ясно колко хора са използвали тази тоалетна, без да осъзнават, че са тайно заснемани.
Разследването продължава, а от ресторанта съдействат на органите на полицията.
"Никой не се сеща да погледне под тоалетните чинии. Но може би това ще помогне на някого да открие нещо подобно, преди да стане наистина зле“, казва още потърпевшата жена, информира bTV.
