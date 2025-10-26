ЗАРЕЖДАНЕ...
|Земетресение в района на Черно море!
По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, на 26 октомври 2025 г., в 18:44 ч., бе регистрирано земетресение с магнитуд 4.0 в района на Черно море.
Епицентърът е на 56 км от град Истанбул (Турция), 130 км от град Приморско, на 160 км от град Бургас и на 460 км от град София.
Още новини от Международни новини:
Силно земетресение разтърси Турция
17:48 / 26.10.2025
Двама души са арестувани за обира в "Лувъра"
11:12 / 26.10.2025
Руският фондов пазар се срина
12:09 / 25.10.2025
Земетресение с магнитуд 5,8 удари остров в Япония
21:52 / 24.10.2025
Кризата на сръбския нефтопазар удря и България
12:24 / 23.10.2025
NBC News: Срещата Тръмп-Путин е отложена
19:47 / 21.10.2025
