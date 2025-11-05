ЗАРЕЖДАНЕ...
|Земетресение разтърси Гърция, усети се и в Пловдив
Епицентърът на земетресението е бил на 110 км южно от Пловдив, на 12 км западно от град Ксанти, Гърция, и е било с дълбочина 7 км. Трусът е регистриран в 9:16 часа.
Трусът беше усетен в градовете в Южна България - Пловдив, Смолян, Асеновград, Хасково и други.
