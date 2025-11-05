ИЗПРАТИ НОВИНА
Земетресение разтърси Гърция, усети се и в Пловдив
Автор: Росица Чинова 09:27Коментари (0)5476
©
Земетресение с магнитуд 4,7 е регистрирано днес в Гърция. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 110 км южно от Пловдив, на 12 км западно от град Ксанти, Гърция, и е било с дълбочина 7 км. Трусът е регистриран в 9:16 часа.

Трусът беше усетен в градовете в Южна България - Пловдив, Смолян, Асеновград, Хасково и други.


Статистика: