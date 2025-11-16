ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зеленски за "Вертикалния газов коридор", който минава през България: Европейските партньори помагат с финансирането
"Правителството на Украйна е насочило средства за финансиране на вноса, помагат европейските партньори, европейските банки – под гаранциите на Европейската комисия, помагат и украинските банки, помага Норвегия, продължава активната работа и с американските партньори – ще има пълно финансиране“, уверява той.
"Ще покрием нуждите от почти 2 млрд. евро за внос на газ“, каза Зеленски.
"Фокус" припомня, че днес Гърция и Украйна подписаха споразумение за доставка на американски втечнен природен газ. Украйна ще внася газ от Гърция през България чрез "Вертикалния газов коридор".
