© Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза, че има споразумения за финансирането на вноса на газ.



"Правителството на Украйна е насочило средства за финансиране на вноса, помагат европейските партньори, европейските банки – под гаранциите на Европейската комисия, помагат и украинските банки, помага Норвегия, продължава активната работа и с американските партньори – ще има пълно финансиране“, уверява той.



"Ще покрием нуждите от почти 2 млрд. евро за внос на газ“, каза Зеленски.



"Фокус" припомня, че днес Гърция и Украйна подписаха споразумение за доставка на американски втечнен природен газ. Украйна ще внася газ от Гърция през България чрез "Вертикалния газов коридор".



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.