|Зеленски коментира разговора си с Доналд Тръмп
Той отбелязва, че на 16 август сутринта е провел дълъг и съдържателен разговор с президента Тръмп. Първоначално комуникацията е била само между двамата, а след това с участието и на европейски лидери.
Разговорът е продължил повече от час и половина.
"Украйна отново потвърждава, че е готова да работи максимално продуктивно в името на мира. Президентът Тръмп ме информира за срещата си с руския лидер, за основните точки на разговора. Важно е, че силата на Америка влияе върху развитието на ситуацията", коментира Зеленски.
