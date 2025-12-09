ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зеленски: Винаги съм готов за избори
В интервю за Politico Тръмп заяви, че украинското правителство "използва войната, за да не проведе избори", и заяви пред Зеленски, че е "важно" страната му да отиде до урните.
Попитан за коментарите на Тръмп в кулоарите на срещата си с Джорджа Мелони в Рим, Зеленски заявява пред италианските медии: "Винаги съм готов за избори".
