|Зеленски: Украинците няма да дадат земята си на Русия
Президентът на Украйна подчертава, че Аляска се намира "много далеч от тази война", която продължава на територията на Украйна.
"Всяко решение, което е срещу нас, всяко решение, което е без Украйна, е едновременно и решение срещу мира. Те няма да дадат нищо. Това са мъртви решения. Те никога няма да проработят", заявява Зеленски.
В същото време той подчертава готовността си за реални решения, които ще доведат до мир.
Зеленски също добавя, че териториалният въпрос е записан в Конституцията на Украйна и "никой няма да се откаже от това и няма да може, украинците няма да подарят земята си на окупаторите и няма да дават на Русия награди за войната".
По неговите думи, в момента само РФ забавя края на войната, като игнорира крайните срокове. Той добавя, че Украйна е готова да работи с Тръмп и други партньори за дълготраен мир, който "няма да се разпадне заради желанието на Москва“.
На 8 август агенция Bloomberg, позовавайки се на източници, съобщи, че Путин изисква Киев да предаде на Кремъл цялата територия на Донбас и Крим, припомня Радио НВ. В момента САЩ се опитват да получат съгласието на Украйна и нейните европейски съюзници по отношение на тези изисквания преди срещата на диктатора с Доналд Тръмп. The Wall Street Journal посочи, като се позова на източници, че Русия иска контрол над цяла Източна Украйна.
