Зеленски: Путин се готви да атакува друга европейска държава

© Украинският президент Володимир Зеленски прогнозира, че руският президент Владимир Путин ще разшири войната в Украйна, като атакува друга европейска държава.



Говорейки в Киев след среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в ООН в Ню Йорк, украинският президент заяви, че Русия се готви за още по-голяма война.



"Путин няма да чака да приключи войната си в Украйна. Той ще започне нещо в друга посока. Никой не знае накъде. Той го иска“, каза Зеленски, предаде KOHA.



Украинският президент заяви, че Кремъл постоянно тества способността на Европа да защитава въздушното си пространство след скорошни инциденти, при които руски дронове нарушиха въздушното пространство на Естония и Полша. Неидентифицирани дронове бяха забелязани в Дания.