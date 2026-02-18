ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Затворени пътища, полети се пренасочват към България, учебните занятия са отменени: Румъния е в снежен капан
В Букурещ и Илфов бе обявена червена тревога за снеговалеж, като снежната покривка достигна до 50 сантиметра, а властите издадоха съобщение Ro-Alert. Пътищата и магистралите в цялата страна са затворени, а занятията в няколко училища са преустановени. Въздушният трафик също е нарушен на летищата. Отделът за извънредни ситуации издаде редица препоръки за населението, като най-важната от тях е хората да избягват пътувания, доколкото е възможно.
До сряда сутринта пожарникарите са отговорили на над сто обаждания в Букурещ и окръг Илфов за отстраняване на дървета, повалени от виелици, и отломки от сгради. Тези инциденти са довели до повреда на 40 автомобила. Поради сняг и виелици въздушният трафик е бил прекъснат на летищата "Хенри Коанда“ и "Аурел Влайку“, като шест полета са били отменени, а други пет са били пренасочени към летищата във Варна, София, Клуж-Напока, Крайова и Атина, според News.ro.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 453
|
|предишна страница [ 1/76 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Земетресение в Южна Гърция
08:48 / 17.02.2026
Опасен страничен ефект води до изтегляне на левамизол от европейс...
15:17 / 16.02.2026
Обрат с цената на златото
12:06 / 16.02.2026
Тръмп: Зеленски трябва да действа, иначе ще пропусне чудесна възм...
21:16 / 13.02.2026
Големи измами с риба по пазарите
09:01 / 11.02.2026
Най-малко 10 загинали и 25 ранени след стрелба в гимназия в Канад...
08:10 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS