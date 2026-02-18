Затворени пътища, полети се пренасочват към България, учебните занятия са отменени: Румъния е в снежен капан

© Буря засегна 12 окръга на Румъния, включително столицата Букурещ, след като метеоролозите обявиха оранжева тревога за тежки метеорологични условия, включително сняг и силни ветрове, предава Digi 24.



В Букурещ и Илфов бе обявена червена тревога за снеговалеж, като снежната покривка достигна до 50 сантиметра, а властите издадоха съобщение Ro-Alert. Пътищата и магистралите в цялата страна са затворени, а занятията в няколко училища са преустановени. Въздушният трафик също е нарушен на летищата. Отделът за извънредни ситуации издаде редица препоръки за населението, като най-важната от тях е хората да избягват пътувания, доколкото е възможно.



До сряда сутринта пожарникарите са отговорили на над сто обаждания в Букурещ и окръг Илфов за отстраняване на дървета, повалени от виелици, и отломки от сгради. Тези инциденти са довели до повреда на 40 автомобила. Поради сняг и виелици въздушният трафик е бил прекъснат на летищата "Хенри Коанда“ и "Аурел Влайку“, като шест полета са били отменени, а други пет са били пренасочени към летищата във Варна, София, Клуж-Напока, Крайова и Атина, според News.ro.