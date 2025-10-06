ЗАРЕЖДАНЕ...
|Застреляха съдия по време на заседание в Тирана
Според информацията до момента, стрелбата е станала по време на съдебно заседание във връзка със спор за собственост между Шкамби и няколко семейства от Шкодра, съобщава Juronuz Albania.
Нападателят, идентифициран като Гьон Шкамби, е влязъл в съдебната зала и се насочил директно към Каляя, след което го е застрелял. Съдията е откаран веднага в болница, където му е оказана медицинска помощ, но въпреки това е починал от раните си, съобщава Albanian Post.
На мястото на инцидента е имало множество полицейски служители, които незабавно са арестували стрелеца. Мотивите за нападението засега не са известни.
Съдия Астрит Каляя е служил в албанската съдебна система в продължение на много години, като последно е работил в Апелативния съд в Шкодра.
